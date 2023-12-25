MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ALMA EKRANI | 2024 Milli Piyango Yılbaşı online bileti nereden ve nasıl alınır?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ALMA EKRANI | 2024 Milli Piyango Yılbaşı online bileti nereden ve nasıl alınır?

Yılbaşı bileti alma ekranı, yeni yılı kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. 31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilecek büyük çekilişin ardından 400 milyon büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam biletleri 400 TL'ye satılan Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL dağıtılacak. 2024 yılına milyoner olarak girmek isteyenler "Milli Piyango Yılbaşı online bileti nereden ve nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi online bilet satın alma ekranı....

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

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MİLLİ PİYANGO 2024 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

2 MİLYAR 355 MİLYON 650 TL İKRAMİYE DAĞITILACAK!

400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.