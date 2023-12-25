Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Milli Piyango MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ALMA EKRANI | 2024 Milli Piyango Yılbaşı online bileti nereden ve nasıl alınır?

        Milli Piyango Yılbaşı online bileti nereden ve nasıl alınır? İşte 2024 yılbaşı bileti alma ekranı

        Milli Piyango online bilet alma ekranı, yeni yılda zengin olma hayali kuranların gündeminde yer alıyor. 31 Aralık 2023 PAzar akşamı noter huzurunda gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişinde toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin lira dağıtılacak. 400 milyon TL büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Yılbaşı online bilet alma ekranı ' www.millipiyangoonline.com' internet sitesi üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyor. İşte 2024 MPİ yılbaşı tam, yarım ve çeyrek online bilet satın alma ekranına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yılbaşı bileti alma ekranı, yeni yılı kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. 31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilecek büyük çekilişin ardından 400 milyon büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam biletleri 400 TL'ye satılan Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL dağıtılacak. 2024 yılına milyoner olarak girmek isteyenler "Milli Piyango Yılbaşı online bileti nereden ve nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi online bilet satın alma ekranı....

        2

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

        3

        MİLLİ PİYANGO 2024 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

        2 MİLYAR 355 MİLYON 650 TL İKRAMİYE DAĞITILACAK!

        400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

        4

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

        Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2023 itibarı ile satın alabilirsiniz.

        Aşağıdaki link üzerinden Milli Piyango yılbaşı biletlerini online olarak alabilirsiniz.

        MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIN ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...