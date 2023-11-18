Milli Piyango Yılbaşı bileti büyük ikramiye ne kadar? 2024 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar ve kaç TL?

Milli Piyango Yılbaşı bileti büyük ikramiye ne kadar? 2024 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar ve kaç TL?

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Milli Piyango Yılbaşı bileti çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye bu yıl 400 milyon olarak belirlendi. Toplam ikramiye tutarı 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları da belirlendi. İşte 2024 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ile büyük ikramiye miktarına ilişkin detaylar...

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