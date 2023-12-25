Haberler Gündem Milli Piyango yılbaşı çekiliş tarihi belli oldu! 2024 Milli Piyango yılbaşı çekiliş ne zaman, saat kaçta?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş tarihi belli oldu! 2024 Milli Piyango yılbaşı çekiliş ne zaman? Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi ne zaman? Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango çekilişi hayali kuranlar çekiliş öncesi geri sayıma devam ediyor. Heyecan dolu bekleyiş sürerken gözler çekiliş tarihine çevrildi. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı çekiliş tarihi... Habertürk Giriş: 25.12.2023 - 15:00 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:00 facebook

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Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi öncesinde geri sayım sürüyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte özellikle de ikramiye bileti alanlar merak içerisinde "Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, yılbaşı çekiliş ne zaman saa kaçta yapılacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek. MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ