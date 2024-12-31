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        Haberler Bilgi Yaşam Milli Piyango yılbaşı çekilişi 4 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 4 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 4 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı?

        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü çekiliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 4 bin TL kazanan numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 4 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı?" İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 bin TL kazandıran numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 18:50 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:50
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        Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 4 bin TL kazandıran numaralar merak konusu oldu. Bu yılki yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 4 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 4 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 4 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...

        2

        MİLLİ PİYANGO 4 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı. İşte 4000 TL kazanan numaralar;

        1452

        5841

        1424

        2611

        3911

        4114

        7597

        0120

        4656

        1120

        2181

        7538

        5240

        8336

        5682

        1445

        2065

        2561

        0362

        1955

        3876

        5592

        6442

        1210

        0966

        7309

        1141

        6476

        7109

        7284

        8667

        7143

        4471

        4309

        5129

        8431

        9551

        3189

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online üzerinden duyuruluyor. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2025 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirseniz.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Milli Piyango Tam Bilet Ne Kadar Kazanır?

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.

        Milli Piyango Yarım Bilet Ne Kadar Kazanır?

        Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır.

        Milli Piyango Çeyrek Bilet Ne Kadar Kazanır?

        Kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

        5

        MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

        MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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