Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 6 bin TL kazandıran numaralar merak konusu oldu. Bu yılki yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 6 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 6 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 6 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...