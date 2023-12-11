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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları: 2024 tam, yarım, çeyrek Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları: 2024 Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi için artık heyecan dorukta. Bu yıl büyük ikramiyenin 400 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişi biletleri satışa çıktı. Zengin olma hayaliyle şansını deneyenler için "Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:10
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        1

        Yeni yıl klasiklerinden biri olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi her sene olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Artık sayılı günlerin kaldığı çekiliş öncesi şans oyunu tutkunları "Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları...

        2

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

        400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

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        3

        YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

        Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

        Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

        İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
        1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
        2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
        10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
        20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
        30 ₺750.000 ₺22.500.000
        10 ₺10.000 ₺100.000
        80 ₺75.000 ₺6.000.000
        100 ₺30.000 ₺3.000.000
        170 ₺15.000 ₺2.550.000
        800 ₺8.000 ₺6.400.000
        6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
        40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
        200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
        700.000 ₺800 ₺560.000.000
        2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
        63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
        Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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