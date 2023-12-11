Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları: 2024 tam, yarım, çeyrek Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları: 2024 Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi için artık heyecan dorukta. Bu yıl büyük ikramiyenin 400 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişi biletleri satışa çıktı. Zengin olma hayaliyle şansını deneyenler için "Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları listesi... Habertürk Giriş: 11.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:10 facebook

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Yeni yıl klasiklerinden biri olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi her sene olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Artık sayılı günlerin kaldığı çekiliş öncesi şans oyunu tutkunları "Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları...

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak. MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ