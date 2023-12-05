Haberler Gündem Milli Piyango yılbaşı çekilişi bileti ve ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Detaylar belli oldu!

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye miktarı Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi öncesi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu. Peki, 2024 Milli Piyango bileti kaç TL? Milli Piyango büyük ikramiyesi kaç TL? İşte merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 05.12.2023 - 12:32 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:32 facebook

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Milli Piyango büyük ikramiyesi ve Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatı belli oldu. Detayların belli olmasının ardından yılbaşı ikramiyesi için hayal kuracaklar merak içerisinde bilet fiyatı ve ikramiyeyi merak ediyor. Peki, 2024 Milli Piyango bileti kaç TL? Milli Piyango büyük ikramiyesi kaç TL? İşte cevabı...

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak. MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ