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Milli Piyango yılbaşı çekilişi CANLI izle Milli Piyango online: MP TV

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın online ekranı 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibini merak edenler tarafından araştırılıyor. Çekiliş millipiyangoonline.com YouTube kanalı üzerinden naklen yayınlanıyor. Merak edenler için Milli Piyango canlı yayın çekiliş ekranını haberimizde derledik. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın MP TV ekranı...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi CANLI izle Milli Piyango online: MP TV
Milli Piyango canlı çekiliş ekranı
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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 120 milyonluk büyük ikramiye hayali kuranlar tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecan içerisinde takip ediliyor. Bilindiği üzere çekiliş millipiyangoonline.com YouTube kanalı üzerinden naklen yayınlanıyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş anbean başta bilet alan şans oyunu tutkunları olmak üzere izleyiciler tarafından takip edilebilecek. Merak edenler için Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın MP TV ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Piyango çekilişi noter huzurunda saat 17.00'de başlayacak. Uzun bir maratonda gerçekleşecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'e kadar sürecek. Saat 23.00'te ise 120 milyonluk büyük ikramiye belli olacak. Tüm çekilişler ise millipiyangoonline.com MP TV YouTube uzantısı üzerinden naklen izlenebilecek. Haberimizin içerisinde paylaştığımız ekran linkini tıklayarak MP TV YouTube kanalına giriş yapabilir ve saat 17.00'de başlayacak olan çekilişi canlı olarak takip edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 12 milyon lira, 10 adet 1 milyon 200 bin lira, 40 adet de 120 bin liralık ikramiye verilecek.

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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