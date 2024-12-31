Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilene ne kadar veriyor?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı geri sayım sürüyor. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye için şansını deneyecek vatandaşların yanı sıra son 3 rakamı bilen de ikramiye kazanacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilene ne kadar veriyor? İşte, detaylar...
Milli Piyango yılbaşı çekilişi yine milyonlarca vatandaşın katılımıyla gerçekleşecek. Bu seneki büyük ikramiyenin 600 milyon TL olduğu çekiliş 31 Aralık günü 18.30'da başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango son 3 rakama ne veriyor? İşte, detaylar...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE SON 3 RAKAMI BİLENE NE KADAR VERİYOR?
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ödül 600 milyon TL olarak açıklandı. Son 3 rakamı tutturanlar için verilecek ikramiye tutarı 1.800 TL olarak belirlendi.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 18.30'da başladı.