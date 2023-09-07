Milli Saraylar Başkanlığı'nın resim koleksiyonundaki eserler restore ediliyor

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Eserin hem sanatsal estetiği taşıdığına hem de belge değerinde olduğuna işaret eden Biga, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eserler geçmişte bir restorasyon çalışması geçirmiş, üzerindeki bozulmalara müdahaleler yapılmış olabiliyor. Fakat yapılan müdahalelerde kullanılan malzemeler sebebiyle yapılan müdahaleler belirgin bir şekilde ön plana çıkmış. O anlamda gelen eserle ilgili önce bir belgeleme aşamasına giriyoruz. Çünkü geçmişte yapılan uygulamalarla ilgili elimizde bir kayıt yok.