Milli satranççı Işık Can'ın hedefi, dünyada ilk 10'da yer almak - ANKARA

AA

Uluslararası Okul Sporları ve Uluslararası Satranç Federasyonu iş birliği ile çevrim içi düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 17 yaş altı erkekler kategorisinde ikincilik elde eden milli sporcu Işık, dünyaca tanınan bir satranç sporcusu olmak istediğini söyledi.

Satranç sporuna ilgisinin küçük yaşlarda başladığını ve 7 yaşından beri turnuvalara katıldığını belirten Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satrancın kendisinde bir tutkuya dönüştüğünü anlattı.Büyük başarılara alışkın olduğunu söyleyen 15 yaşındaki Işık, "Yaş grubumda 4 defa Türkiye Şampiyonu oldum. Avrupa ve dünya yaş grupları dahil pek çok uluslararası turnuvada ödüller kazandım. Türkiye'nin en genç uluslararası ustası oldum. Öncelikle büyük usta unvanını elde etmeyi ve sonra da sadece 17 yaş altında değil, dünyada ilk onda yer almayı hedefliyorum. Carlsen, Grischuk ve Mamedyarov gibi dünyaca tanınan en iyi satranç oyuncularından biri olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda ikincilik elde etmenin kendisini motive ettiğini aktaran genç sporcu, “Aslında daha büyük başarılar elde etmiştim ama bu zor salgın sürecinde, 17 yaş altında dünya ikincisi olmam bana çok büyük mutluluk verdi, moral oldu. Bu başarımdan gurur duydum. Bundan sonra umarım daha nice başarılar elde eder, ülkemi en yükseklerde, hak ettiği şekilde temsil ederim." diye konuştu.

- "Her gün çevrim içi maçlar yapıyorum"

Satranç sporunun karantina sürecinden diğer sporlar kadar etkilenmediğini düşündüğünü dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Turnuvaları çevrim içi oynayabiliyoruz ve çalışma şeklimde de bir değişiklik olmadı. Her gün çevrim içi maçlar yapıyorum, taktik soruları çözüyorum. Strateji ve oyun sonu hakkında satranç kitaplarını inceliyorum. Dünya şampiyonlarının maçlarını analiz ediyorum. Ayrıca oynayacağım rakipler belli ise rakibimin önceden oynadığı maçlara bakıyorum. Satranç sporu eğitimimi, eğitim sürecim ise satranç sporunu olumlu yönde etkiliyor. Satrançta da okul sınavlarımda da zaman yönetimini sağlamak önemli. Akademik eğitimimde de satrançta da analitik düşünebilmek ve sabretmek gerekiyor. Bu nedenle ikisi birbirini destekliyor."

Satranç sporunda başarı elde etmek için programlı ve çalışkan olmak gerektiğini vurgulayan Işık, "Satranç turnuvaları ve sınav haftaları aynı zamana denk gelebiliyor. Bu durumda öğretmenlerime önceden bilgi veriyorum ve telafi sınavlarına hazırlanıyorum. Okulda olmadığım zamanlarda arkadaşlarımdan işlediğimiz konuları öğreniyorum. İyi bir programa sahip ve çalışkansanız, görüldüğü kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Yakın süreçte büyükusta, gelecekte ise dünyada ilk 10 sporcu içinde yer alma hedefime ulaşmak için bana destek olan Türkiye Satranç Federasyonuna, GEBKİM Vakfı’na ve Enka Okulları'na da teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.