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Milli satranççı Marandi ve takımı, ABD'de şampiyon oldu

Satrançta Büyük Usta (GM) unvanına sahip milli satranççı Cemil Can Ali Marandi ve ekibi, Pan-Amerika Üniversitelerarası Takım Şampiyonası'nı kazandı.

Milli satranççı Marandi ve takımı, ABD'de şampiyon oldu

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre eğitim hayatına ABD St. Louis Üniversitesi'nde devam eden GM Marandi, satranç takımıyla bir başarıya daha imza attı.

Webster Üniversitesi, Texas Tech Üniversitesi ve Texas Üniversitesi ile mücadele eden St. Louis Üniversitesi, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle şampiyon oldu.

GM Marandi, 3 maçta 2,5 puanlık performansıyla turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

St. Louis Üniversitesi, bu başarısıyla dörtlü finallere (Final Four) katılmaya hak kazandı.

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