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Milli Savunma Bakan Yardımcısı, Katar Savunma Bakanı ile görüştü

Uluslararası Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı"na katılmak üzere Katar'a giden Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü

01.11.2018 - 12:04 | Güncelleme: AA

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki ticaret hacmi ele alındı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin Türkiye ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktararak, "Katar ve Türkiye'nin, müttefik olmanın ötesinde iki kardeş ülke" olduğunu vurguladı.

Katar Savunma Bakanı ile yaptığı toplantıda, bu kardeşlik ve birlikteliğin her geçen gün perçinlendiğini gördüklerini söyleyen Dere, "Savunma sanayi ticaret hacmimizi artırarak iki ülke liderlerinin 2016'da yaptıkları anlaşmada belirlenen rakamın üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Sayın Atiyye'nin de ifade ettiği gibi Türkiye yükseldikçe Katar yükselir, Katar yükseldikçe Türkiye yükselir." ifadelerini kullandı.

Hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna yoğun teveccüh gösteren hem de Milli Savunma Bakanlığının fuara katılımından memnuniyet duyan Katar devlet erkanı tarafından son derece sıcak karşılandıklarını belirten Dere, Katar'ı, kamu olsun özel sektör olsun, Türkiye'de daha çok yatırım yapmaya ve bölgesel aktör olma noktasında savunma sanayinde güçlü ve verimli iş birlikleri gerçekleştirmeye davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Bakan Yardımcısı Dere, Doha temasları kapsamında ayrıca, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Türk savunma sanayi şirketlerinin stantlarını ziyaretine eşlik etti.

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