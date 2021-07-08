Milli Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla görüştü 0:00 / 0:00

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Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, "20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye, son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın işletmesini sürdürmektedir" dendi.

Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın Afganistan'ın dünyaya açılan tek penceresi olduğu belirtilen paylaşımda, havaalanının Afgan halkın refah, güvenlik ve huzuru için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan’daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen son durumu dün de telefonda görüşmüş, görüşmeye yarın devam edilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmişti.