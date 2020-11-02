Milli Savunma Bakanı Akar, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde - İZMİR

AA

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi'ndeki "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ve Harp Enstitüleri Açılış Töreni"nin ardından, depremin meydana geldiği İzmir'e geçti.İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Akar ve beraberindekiler, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi alıyor.