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Milli Savunma Bakanı Akar'dan İsrail açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu saldırıların insanlık suçu olduğunu söyleyen Akar, "Bunlar, huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İsrail açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan İsrail açıklaması
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HABERTURK.COM

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Daha sonra sınırdaki Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına geçen Akar ve TSK komuta kademesi, sınır hattında ve ötesindeki harekat bölgelerinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantıda bir araya geldi.

Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alıp talimatlar veren Akar'a birlik komutanları, "Verilecek her türlü görevi yapmaya hazırız." yanıtı verdi.

"TÜRKİYE PROAKTİF DAVRANIYOR"

Bölgenin hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Akar, Türkiye’nin tüm gelişmeleri yakından takip ederek proaktif davrandığını ve gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda bir özne haline geldiğini vurgulayan Akar, her geçen gün ilgi ve etki alanlarının genişlediğini, bunun da sorumluluklarını artırdığını ifade etti.

Akar, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri egemenliğimiz ve bağımsızlığımız başta olmak üzere, hudutlarımızın, halkımızın, personelimizin güvenliği, asil milletimizin hak alaka ve menfaatini korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla karada, denizde, havada kendisine verilen bütün görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunu da sonuna kadar sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyi ile yurt içinde, Ege ve Doğu Akdeniz’deki yoğun faaliyetlere vurgu yapan, bunlarla birlikte Kıbrıs, Libya, Azerbaycan ve diğer coğrafyalarda dost ve kardeşlerin haklı davalarında onlarla birlikte olmaya devam ettiklerini aktaran Akar, Suriye’nin kuzeyinde 2016’dan bu yana yoğun faaliyetlerin sürdürüldüğünü anımsattı.

"KOMŞULARIMIZIN EGEMENLİK HAKLARINA SAYGILIYIZ"

Bugüne kadar Mehmetçiğin kendisine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Akar, "Özellikle şunu belirtmek istiyorum; başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına sonsuz saygılıyız. Biz, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için gayret gösteriyor, buna yönelik tehditleri yok etmek için çalışıyoruz." dedi.

Tehdit ve tehlikelerin kontrol altına alınmasının ardından Suriye'nin kuzeyinde hayatın normale dönmesi için çalıştıklarını aktaran Akar, "Suriyeli kardeşlerimizin insani ihtiyaçlarının karşılanması için diğer bakanlık ve kurumların personeliyle elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 470 bini İdlib'de olmak üzere, 1 milyondan fazla Suriyelinin gönüllü, güvenli ve saygın şekilde TSK tarafından güvenliği sağlanan alanlardaki evlerine döndüğünü hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Biz, Suriye'nin kuzeyinde barış ve huzuru, ateşkesin sürekliliğini sağlamak bölgeye barış ve huzurun gelmesi için çalışıyoruz. Barış ve huzurun gelmesinin ardından da anayasa çalışmaları ve seçimlerin yapılmasıyla da sürecin tamamlanmasını istiyoruz. Bizim bu istikametteki çalışmalarımızda huzurun ve güvenliğin sağlanması önemli bir amaç. Maalesef, 10 Mayıs Pazar günü İdlib'de ikmal konvoyuna yapılan saldırıda kahraman, aslan gibi bir teğmenimizi şehit verdik. Huzuru ve güvenliği bozan unsurları etkisiz hale getirilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, bundan sonra da artan bir şiddet ve tempoda göstermeye devam edeceğiz. Başta Teğmen Osman Alp olmak üzere, şimdiye kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Huzur ve güvenliği bozan, bozmaya teşebbüs eden, bozma niyetinde olan tüm unsurların aklını başına toplaması lazım. Bizim, onlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Huzur ve güvenliği sağlamakta kararlıyız."

"İSRAİL'İN SALDIRILARI İNSANLIK SUÇU"

Konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Akar, "Bu saldırılar insanlık suçudur. Bunlar, huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır. İsrail yöneticilerinin bundan süratle vazgeçmesi lazım." dedi.

Akar, saldırılarda şehit olan Filistinlilere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Sözlerinin sonunda personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Akar, "TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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