- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hiçbir zaman arkamıza yaslanıp 'Bu iş bitti, gel keyfim gel' diyemeyiz. Diken üzerinde olmamız, dikkatli olmamız lazım. Niye? Vatanımızın birliği, bütünlüğü, beraberliği, geleceği, refahı, bekası için. Ne zaman ne olacağı belli değil. Düşman uyumuyor." dedi.
Bakan Akar, Emekli Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Esef Merdoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.
Dernek üyelerinin taleplerini dinleyen Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm fertlerinin bir bütün olarak fedakarca görev yaptığını vurguladı.
Ülke güvenliğinin sağlanmasının önemine değinen Akar, "82 milyonun, gelecek nesillerimizin güvenliği, vatan topraklarının bütünlüğü Mehmetçik'in yapacağı önemli vazifeye bağlı." diye konuştu.
Mehmetçik'in, gece gündüz, yağmur çamur demeden görevini fedakarca yaptığını yineleyen Akar, "Hiçbir zaman arkamıza yaslanıp 'Bu iş bitti, gel keyfim gel' diyemeyiz. Diken üzerinde olmamız, dikkatli olmamız lazım. Niye? Vatanımızın birliği, bütünlüğü, beraberliği, geleceği, refahı, bekası için. Ne zaman ne olacağı belli değil. Düşman uyumuyor. Buna karşı gücümüzü kuvvetimizi artırmak için aynı esaslar kapsamında çalışmalarımızı yapmamız gerekir." ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin tarihe geçecek fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Akar, şu örnekleri verdi:
"Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak, Hatay'da tedavi görenlerden 70'e yakın arkadaşımız, doktorlardan aldıkları istirahati kabul etmedi. 'Arkadaşlarımız orada savaşırken biz istirahat edemeyiz' diyerek tekrar görev yerlerine döndüler. İkiyaka Dağları'ndaki soğuktan dolayı belli aralıklarla personeli değiştiriyoruz. Oradaki binbaşı arkadaş telsizde 'Beni değiştirmeyin' diye ağladı. 'Burada bir şehit verdik onun intikamını almadan dönmek istemiyorum' dedi. Böyle bir milletin, ordunun, anlayışın mensubuyuz."
Akar, TSK personelinin fedakarca çalışmasının maddi karşılığının olmadığını belirterek, Mehmetçik'in vatan, millet aşkıyla hareket ettiğini söyledi.
Bakan Akar, uzmanların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmaları da anlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.