Davraz Kayak Merkezi iki ayda 300 bin ziyaretçiyi ağırladı

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşıyla görüştü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İngiltere’ye iki günlük ziyaretinin ardından, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yazılı açıklama yaptı. Hulusi Akar’ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Wales, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerine de dikkat çekti.

Açıklamada Wallace, Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’de güvenliğin sürdürülmesinde önemli bir aktör olduğunu ve güvenliğin sağlanmasında belirleyici rol üstlendiğini ifade etti.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021

Akar’ın iki günlük gezisinin ardından görüşmenin satır başlıklarını İngiltere ve Türkiye'nin bölgesel güvenliği ve DEAŞ ile mücadelede uluslararası iş birliği oluşturuyor.

Hulusi Akar’ın Portsmouth Deniz Üssü’nde demirlenen ''Prince of Wales'' uçak gemisi gezisinde, İngiliz savunma sanayi temsilcileriyle toplantı yaptığı bildirildi.