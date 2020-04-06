AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akar görüşmede, ilk Covid-19 vakasının görülmesinden itibaren, ivedilikle ve kararlılıkla tedbirler alınmaya başlandığını belirtti.

Milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak, mevcut kapasiteler geliştirilerek yerli, milli ürünler geliştirilmeye devam edildiğini bildiren Akar, Bakanlığın bu kapsamdaki kapasitesinin de gün geçtikçe arttığını kaydetti.

Alınabilecek ilave tedbirleri belirlemek ve salgının daha fazla hasar vermesini engelleyebilmek amacıyla iki ülke arasındaki gayretlerin koordine edilmesi ve ölümcül virüse ilişkin bilgi ve tecrübeleri paylaşmaya hazır olduklarının altını çizen Akar, ihtiyaç duyulması durumunda üretilen yerli ve milli sağlık ürünlerinin dost İran halkına ulaştırılması için hazır olunduğunu aktardı.