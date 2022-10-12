Milli Savunma Bakanı Akar NATO Karargahı'nda 0:00 / 0:00

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Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanı Korgeneral İsmail Üner ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirtti.

Yoğun çabalar sonucu oluşturulan "tahıl koridoru" ile küresel gıda krizinin çözümünden rehine takasına, hudutların savunulmasından Karadeniz'de istikrarın sağlanmasına kadar Türkiye'nin önemli çalışmalarına vurgu yapan Akar, farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini, gerek Türkiye'nin savunma ve güvenliği gerek ittifakın faaliyetleri kapsamındaki çalışmaların da büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini ifade etti.