Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti

AA

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve garnizonda görevli subay, astsubayla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Milli Mücadele'de görev alan komutanların isimlerinin yazılı olduğu Anıtsal Duvar'a, üzerinde "Milli Savunma Bakanlığı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakan Akar, saygı duruşunun ardından şeref defterine şunları yazdı:

"Milli mücadelemizin kahraman komutanları ve değerli devlet büyüklerimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile birlikte huzurunuzda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Egemenlik ve bağımsızlığımıza kast edenlere karşı büyük bir inanç, irade ve kararlılıkla başlattığınız Milli Mücadelemizi 30 Ağustos 1922'de zafere taşıdınız. Bu zafer asil milletimizin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanıdır. Vatanımızı, asil milletimizi ve kutsal değerlerimizi korumak için gösterdiğiniz fedakarlık ve kahramanlıklar, bizler için en büyük ilham kaynağıdır."

Devraldıkları kutsal emanete sahip çıkmak ve bu emaneti gelecek nesillere miras bırakmanın, omuzlarına yüklenmiş tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade eden Akar, şöyle devam etti:

"Bu bilinçle kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır ve buna muktedirdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bugünlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün komutanlarımızı, devlet büyüklerimizi, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Milli Mücadele'de görev alan komutanların kabirlerine karanfil bırakmalarının ardından anı fotoğrafı da çektirdi.