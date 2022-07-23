Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü 0:00 / 0:00

İHA

Milli Savunma Bakanı Akar, sabah saatlerinde Odessa'ya düzenlenen saldırı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmelerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, Odessa’ya yönelik saldırının İstanbul’daki Tahıl Sevkiyatı Anlaşması sonrası gerçekleşmesinden endişe duyulduğu, sağlanan mutabakat konusunda Türkiye’nin üzerine düşen her şeyi yaptığı ve yapmaya da devam edeceği vurgulandı.

Ayrıca Bakan Akar tarafından, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde bugün itibarıyla çalışmalara başlandığı belirtilerek uygulamaya bir an önce geçilmesinin önemi ifade edildi.