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Milli Savunma Bakanı Akar ve bazı bakanlar, şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bazı bakanlar, Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Aygün Çakar için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve bazı bakanlar, şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar için taziye mesajı yayımladı
AA

Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık paylaşımında, "Irak'ta Pençe-Şimşek Harekatı esnasında şehit olan Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailemize ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. 84 milyonun huzur ve güvenliği için canını ortaya koyan Mehmetçiğimize müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından, "Pençe-Şimşek Harekatı'nda PKK'lı katil sürüleriyle mücadele ederken şehit olan Mehmetçiğimiz Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanın cennet olsun şehidim. Kanın yerde kalmayacak." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesi'nde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından, "Mehmetçiğimizin Kuzey Irak'ta sürdürdüğü Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz İstihkam Uzman Çavuş Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajına yer verdi.

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