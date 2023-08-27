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        Haberler Dünya Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 12:45 Güncelleme: 27.08.2023 - 12:45
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        Bakan Güler Aliyev ile görüştü
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

        Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Güler, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

        Kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Güler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri eğitim işbirliği ile savunma sanayi konularındaki gelişmelere ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da hazır bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Yaşar Güler
        #ilham aliyev
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