Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Milli Savunma Bakanı Güler, Özbekistan ziyaretinde konuştu

        Milli Savunma Bakanı Güler, Özbekistan ziyaretinde konuştu

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan ile gelecek dönemde ciddi, yoğun çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Kardeş iki ülke olarak el ele ilişkilerimizi daha ileri seviyelere çıkartmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 23:47 Güncelleme: 26.06.2024 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Savunma Bakanı Güler, Özbekistan ziyaretinde konuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan ziyaretinin ilk durağında Bakan Güler, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyevi ziyaret etti.

        Cumhurbaşkanlığındaki kabulde, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov da yer aldı.

        Bakan Güler, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        Bugün ata yurdumuzdayız, bizim için büyük bir mutluluk. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanına ziyaretimizi yaptık. Kendileriyle hemen hemen her konuda çok önemli kararlar alındı. Bunları da inşallah en kısa zamanda uygulamaya koyacağız. Sayın Savunma Bakanı kardeşimle birlikte çalışacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerini de inşallah en kısa zamanda uygulamaya koyacağız. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın Özbek kardeşlerimize selamlarını ve en iyi dileklerini iletmek istiyorum. Ayrıca önümüzdeki dönemde ciddi, daha yoğun çalışmalar yapacağız. Ve kardeş iki ülke olarak el ele ilişkilerimizi daha ileri seviyelere çıkartmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor! Haydi çocuklar!
        Karşılaşma oynanıyor! Haydi çocuklar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
        ABD yarın akşamı bekliyor
        ABD yarın akşamı bekliyor
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        Üç ilde orman yangını
        Üç ilde orman yangını
        İki dakikayla hayatta kaldı
        İki dakikayla hayatta kaldı
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!