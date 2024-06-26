Milli Savunma Bakanı Güler, Özbekistan ziyaretinde konuştu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan ziyaretinin ilk durağında Bakan Güler, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyevi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığındaki kabulde, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov da yer aldı.

Bakan Güler, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Bugün ata yurdumuzdayız, bizim için büyük bir mutluluk. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanına ziyaretimizi yaptık. Kendileriyle hemen hemen her konuda çok önemli kararlar alındı. Bunları da inşallah en kısa zamanda uygulamaya koyacağız. Sayın Savunma Bakanı kardeşimle birlikte çalışacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerini de inşallah en kısa zamanda uygulamaya koyacağız. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın Özbek kardeşlerimize selamlarını ve en iyi dileklerini iletmek istiyorum. Ayrıca önümüzdeki dönemde ciddi, daha yoğun çalışmalar yapacağız. Ve kardeş iki ülke olarak el ele ilişkilerimizi daha ileri seviyelere çıkartmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.