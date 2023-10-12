Milli Savunma Bakanı Güler Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile NATO Ukrayna Konseyi Toplantısı sonrası bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

AA'nın haberine göre; NATO Karargahı'nda ilk defa düzenlenen ve Güler ile Umerov'un da katıldığı NATO Ukrayna Konseyi Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen görüşmede, NATO-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.