Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'den yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin telefonda görüştüğü belirtildi.
Bakan Akar görüşmede terörle mücadele operasyonlarının sınırların güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa kapsamında yapıldığına vurgu yaptı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2022
Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
YORUMLAR