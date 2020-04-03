DHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargâh ve kurumların ihtiyaçları için 2 günde 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildiğini açıkladı.

Bakan Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında birlik, karargâh ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır. Sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildi. Bu ikmal faaliyetleri her gün düzenli olarak gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.