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DHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MÜSİAD Kayseri Şubesi'nin 25'inci Olağan Genel Kurulu, 30'uncu kuruluş yıl dönümü ve başarı ödül törenine katıldı.

Bakan Akar, "Arkadaşlar, burada birçok konuyu konuştuk ve görüşüyoruz. Tabi ticarette ve sanayide önemli gelişmeler var. Buradan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar tekrar söylediği gibi, 'yatırım ve istihdam önemli'. İstihdamla beraber imalat da önemli. Tabi bunların ihracatı da önemli. Dolayısıyla Türkiye ekonomisine sağladığınız katkılardan dolayı sizi ne kadar alkışlasak azdır. Bundan dolayı sizleri bir kez daha kutluyorum. Bir tarafta Türkiye, diğer tarafta Kayseri ekonomisi gerçekten önemli başarılar gerçekleştirdi ve gerçekleşmeye devam ediyor. Kayseri, namusuyla, şerefiyle elinden geldiğince anne ve babasından gördükleri esaslarla, inancıyla, imanıyla gerçekten birçok kişi tarafından, kişiler tarafından kıskanılacak derecede başarılar kazanmış bir kentimiz. Gerçekten Anadolu'nun yıldızı. Fakat bu yeter mi? Yetmez. Daha çok çalışmamız lazım, daha çok üretmemiz lazım. Bu konuda da ticarette, sanayide, turizmde, bütün bu kültürel gelişmelerde Kayseri'nin önümüzdeki dönemde çok daha başarılı, çok daha önemli işler yapacağına bütün kalbime inanıyorum. Bunun için her türlü potansiyele sahibiz. Bu konuda çağın gereklerini düşünerek, onları da değerlendirmek suretiyle elimizden gelen ne varsa yapacağız" diye konuştu.

'ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK'

Bakan Akar, azim ile çalışılması halinde tüm engellerin aşılabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar başarının anahtarı eylemdir. Eylem için gerekli olan ise azimdir. Dolayısıyla azimle çalışmak suretiyle olası tüm engelleri yenmek suretiyle ülkemiz için, Kayseri için yapılması gereken ne varsa bunları yapmaya devam edeceğiz. Asil ve kararlılıkla Kayserili hemşehrilerimiz bugüne kadar büyük başarılar kazandı. Bu başarılarda büyük pay sahibi olanlar var. Bunları da ben en içten dileklerimle kutluyorum. Bundan sonra da omuz omuza çalışmak suretiyle Kayserimizi ve ülkemizi çok daha büyük başarılara ulaştıracağımızı inanıyorum. Arkadaşlar artık eski Türkiye yok. Türkiye Yüzyılı'ndayız. Şu anda Ticaret Bakanımız Venezuela'da yani daha önce aklımızdan geçmeyen şekilde ticaret, sanayi, üretim ve ekonomik iş birliği var. Dolayısıyla buna ayak uydurmamız lazım."

'BİRLİK VE BÜTÜNLÜK İÇİNDE DAVAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

İş insanlarına seslenen Bakan Akar, "Siz iş insanlarımız, kadınıyla, erkeğiyle gerçekten ülkemizin ve milletimizin, asil milletimizin refahını sağlamak ve daha müreffeh bir toplum oluşturmak için elinden gelen gayreti gösterirken diğer taraftan da bu ülkenin ekonomisiyle birlikte olmazsa olmaz savunma ve güvenlik meselelerimiz var. Biz de diğer taraftan ülkemizin refahını, ülkemizin müreffeh bir seviyeye ulaşmasına giden yolda savunma ve güvenlik noktasında engel ne varsa bunları ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu konularda azami gayret gösteriyoruz. Hepinizin bildiği gibi o meşhur İngiliz Shakespeare ne diyor? 'Bir ziyafette her şey var. Yiyecek, içecek, dans, eğlence, müzik var. Fakat güvenlik olmasa bu neye yarar?' diyor. Dolayısıyla güvenlik ve savunma önemli. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arkadaşlarım, onun verdiği talimatlar konusunda asil milletimizin savunması ve güvenliği için Mehmetçik gece gündüz demeden dağda, bayırda, yurt içinde, yurt dışında çok zor hava koşullarında, çok zor arazi şartlarında, gözünü kırpmadan, gerektiğinde canını feda etmek suretiyle, 'ölürsem şehit kalırsam gazi' demek suretiyle büyük bir mücadele içindeyiz. İnşallah en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek. En son terörist etkisiz hale getirildikten sonra da birlik ve bütünlük içinde davamızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKLERLE KÜRTLER KARDEŞTİR'

Terör konusuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. İçeride, dışarıda bazı mihraklar bunu saptırmak istiyorlar. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Türklerle Kürtler kardeştir. Yüzyıllarca beraber yaşadık. Ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık ve bunun da ötesinde bu cumhuriyeti beraber kurduk. Bu bayrağı beraber dalgalandırdık. Dolayısıyla aramıza fitne sokmak isteyenler var. Nifak sokmak isteyenler var. Bunları asla müsaade etmeyeceğiz. Türkler ve Kürtler bir bütün halinde 85 milyon tek yumruk, tek yürek olarak mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

'KİMSEYE KARŞI TAVRIMIZ YOK'

Türkiye'nin dünyada önemli ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Bakan Akar, şöyle konuştu: "Türkiye gerçekten ayağa kalktı ve inşallah bundan sonra da çok daha başarılı faaliyetleriyle layık olduğu yeri alacak ve ülkemiz güven içinde yaşayacak. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri kimse için tehdit değil. Arkadaşlarım Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri güçlü, güvenli etkin bir niteliktir. Herkesin bunu böyle bilmesi lazım. Kimseye karşı bir tavrımız yok. Türkiye'nin geldiği noktada, aldığı pozisyonu herkesin görmesi lazım. Arkadaşlar, tahıl koridorunu açan Türkiye. Türkiye birçok konuda söz sahibi. Alçakça yapılan eylemlere karşı, haince yapılan eylemlere karşı, ahlaksızlara karşı Kur'an yakan şerefsizlere karşı Türkiye var. Cumhurbaşkanımıza karşı, Türkiye'ye karşı, dinimize, dinimizin kutsal değerlerine karşı yapılan şerefsizliklere karşı da Türkiye var. Maalesef diğer dostlarımızın, kardeşlerimizin sesi çıkmıyor. Batıda insan haklarından bahsedenler milyarlarca insanın inancına karşı maalesef sessiz kalıyorlar. Onun için Türkiye güçlü olmak zorunda."

'HİÇBİR OLDUBİTTİYE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Savaştan yana olmadıklarını ifade eden Bakan Akar, "Biz hiçbir zaman için savaştan yana değiliz. Biz barış diyoruz. Biz diyalog diyoruz. Biz görüşelim diyoruz ve görüşmeler yoluyla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Fakat diğer taraftan da diyoruz ki hiçbir şekilde ne kendimizin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Hiçbir şekilde, hiçbir oldubittiye bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Biz görüşelim, konuşalım derken bu bir zafiyet değil. 'Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız' demekte hiçbir şekilde tehdit değil. Bunu diyorum çarpıtmayın. Maalesef bunu çarpıtıyorlar. Buna her zaman karşı çıktık. Çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'NATOYA KATILMAKLA İLGİLİ ONAY BEKLİYORLAR'

Türkiye'nin yerli üretim konusunda önemli aşama katettiğini belirten Bakan Akar, "Helikopterlerimizi, her çeşit mühimmatımızı kendi kendimize yapacak hale geldik. Şu anda savunma sanayimiz çok şükür yerlilikle yüzde 80'leri aşmak üzere. Dolayısıyla bu silahlı kuvvetlerimiz, ordumuz ve Türkiye için çok önemli. Bizden yardım bekleyen dost ve kardeşlerimiz için de büyük bir güvence, teminat ve rahatlama. Parasını verdiklerimizi dahi alamadık. 'Dostumuz' dediğimiz ülkelerde şu anda bunların içine dahil. Madrid'de, haziran ayında bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız İsveç Başbakanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı, savunma bakanları, dışişleri bakanları toplanıldı ve NATO Genel Sekreteri'nin huzurunda bir kağıt imzalandı. 'Teröristleri Finlandiya ve İsveç'ten çıkaracağız' dediler. Şu anda bunlar bizden, meclisimizden, NATO'ya katılmakla ilgili onay bekliyorlar. Biz hiçbir şey söylemiyoruz. 'Aklınızın gereğini yapın' diyoruz. Bu kadar basit. Türkiye gerçekten son derece kişilikli ve kimlikli bir politika uygulamakta. Fakat bunu bir şekilde karartmaya çalışıyorlar. Bu oyunlara gelmemek lazım. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli politika temaslarıyla, bir tarafta Rusya, Ukrayna ve Avrupa yer alıyor. Bunlarla görüşmek suretiyle barışı sağlamaya çalışırken, diğer tarafta iktisat nizamı kontrol etmek için her türlü katkıyı sağlamaya devam ediyor. Türkiye böyle bir Türkiye. Herkesin bunun farkında olması lazım" ifadelerini kullandı.



Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir