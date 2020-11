Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ''Toplam 3 bin 70 terörist etkisiz hale getirildi'' - İSTANBUL

AA

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ve Harp Enstitüleri Açılış Töreni'nde konuşan Akar, FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini, PKK, YPG, DEAŞ esas olmak üzere bunların türevleriyle de mücadelenin en son terörist etkisiz hale gelene kadar süreceğini söyledi.

Akar, Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için mücadele veren Azerbaycan'ın Türkiye'nin dostu değil, kardeşi olduğunu dile getirdi.Minsk grubunun Karabağ konusundaki sorunun çözüme katkı sunamadığı belirten Akar, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmek yerine işgal ettiği yerleri genişletmeye çalıştığını, bunun üzerine Azerbaycan'ın "yeter artık" diyerek karşı taarruz başlattığını, bunda da başarılı olduğunu anlattı.Akar, Azerbaycan'ın şu anda toprakların büyük bölümünü işgalden kurtardığını kaydetti.

Azerbaycan'ın işgal edilen topraklardan çekilmediği sürece Ermenistan ile barış ve ateşkes imzalamayacağına inandığını aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmeden herhangi bir şekilde faaliyetlerin toparlanmasının mümkün olmadığını artık herkesin anlaması lazım. Azerbaycan silahlı kuvvetleri son derece bilgili, bilinçli, her türlü hukuka, adalete ve mantığa uygun şekilde hareket etmekte. Masum insanlara karşı herhangi bir işlem yapmıyor, herhangi bir saldırısı söz konusu değil. Çok temiz bir operasyon içindeyken tüm dünyanın gözleri önünde Ermenistan yerleşim birimlerine, çok açık ve net köylere, kasabalara ve şehirlere ateş etmek suretiyle oradaki masum insanları katletmeye devam ediyor. Yüzden fazla masum insanı evlerinde, yataklarında katletti."

Akar, Ermenistan'ın PKK'lılar başta olmak üzere daima teröristlere yardım ettiğini, birtakım teröristler ile paralı askerleri toplayıp ülkesine götürerek Azerbaycan'a karşı savaştırtığını belirterek, Türkiye'nin de Ermenistan'dan, bu paralı askerleri, PKK'lıları ülkesinden derhal çıkarmasını ve işgal ettiği toprakları boşaltmasını istediğini söyledi. Akar, Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşlerinin her zaman yanında olduğunu ve bunu sürdüreceğinin altını çizdi.

- Libya konusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Libya ile 500 yıllık bir geçmişi olduğunu vurgulayarak, "Libya'yı temsil eden hükümet Birleşmiş Milletlerin tanıdığı, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın başkanlığını yaptığı Milli Mutabakat Hükümeti. Biz de uluslararası hukuk çerçevesinde Milli Mutabakat Hükümeti ile konuşuyoruz, görüşüyoruz, anlaşmalar, sözleşmeler yapıyoruz. Deniz yetki alanları da bunlardan biri." dedi.

- "Libya'daki meşru hükümetin başındakilerini darbecilere teslim etmeyeceğiz"

Fayiz es-Serrac'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şahsi mektup gönderdiğini, bunun yanı sıra Amerika, İngiltere, İtalya, Cezayir ve NATO'ya mektup yazarak, darbecilere karşı yardım istediğini dile getiren Akar, bu talebe tek cevap veren ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.Şu anda orada yardımlaşma çalışmalarının olduğunu ve Türkiye'nin de ateşkes ve barış istediğini vurgulan Akar, Libya'daki meşru hükümetin başındakilerini darbecilere teslim etmeyeceklerini ve onların zulmüne izin vermeyeceklerini kaydetti.Akar, Libya'nın Libyalıların olduğunu, siyasi ve toprak bütünlüğü içinde bağımsız, egemen bir Libya için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

- Çözüm süreci

Hulusi Akar, 2013-2015 arasındaki çözüm sürecine değinerek, teröristlerin iki yıl içinde her türlü hainliği yapmak suretiyle bu iyi niyeti, birlik ve beraberlik içindeki çalışma gayretini sabote ettiklerini söyledi.Bunun üzerine, 24 Temmuz 2015'te hava harekatı yapıldığını, operasyonda Irak'ın kuzeyinde vurulmayan tek bir hedefin kalmadığını belirten Akar, girilemez denilen yerlere girildiğini, dağlarda orduyla baş edemeyeceğini anlayan teröristlerin şehirlere kaçtığını anlattı.Akar, mehmetçiğin şehirlerde yürüttüğü çukur operasyonlarının başarılı olduğunu belirterek, bu operasyonlardan sonra da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığını aktardı.

- "Bizimle konuşmak, görüşmek isteyenler buyursunlar gelsinler"

Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridorunun kurulması döneminde askeri operasyon yapıldığını, DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini anlatan Akar, sırasıyla operasyonların sürdüğünü aktardı.

Hulusi Akar, "Şu anda 60 gemimiz ayakta, teyakkuz halinde, görevinin başında. Karada, denizde, havada, uçaklarımız, hava kuvvetlerimiz dahil görevinin başında. Ne için? Hakkımız hukukumuz için. Bizimle konuşmak, görüşmek isteyenler buyursanlar gelsinler. Biz her türlü görüşmeye açığız. Haklıyız, güçlüyüz. Hiçbir sancımız, ağrımız, sıkıntımız yok. Her şey açık, gelin konuşalım. Fakat maalesef hile ve desiselerle buradaki haklılığımız, birtakım ayak oyunlarıyla kapatılmaya, örtülmeye çalışılıyor. Buna da müsaade etmeyeceğiz. Harekatın fiili bölümü, Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunun parçalanmasına müteakip faaliyetlerimiz, varlığımız orada devam ediyor." ifadelerini kullandı.Mehmetçiğin o bölgede hayatın normalleşmesi için yeme ve içme, sağlık, eğitim ve dini hizmetler dahil çalışmalarını yürüttüğünü belirten Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Rusların ve Amerikalıların oradan çıkaramadığı, etkisiz hale getiremediği teröristlere karşı her an harekat yapma opsiyonuna ve hakkına sahip olduklarını vurguladı.

- İdlib konusunda Ruslarla görüşmeler devam ediyor

Irak'ın kuzeyindeki pençe harekatlarının da devam ettiğini belirten Akar, "Bu yılın başından bugüne kadar hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde toplam 3 bin 70 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda teröristlerden kaçışların arttığını, katılımların azaldığını duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Başındakiler bu işin çıkmaz sokak olduğunu anladılar, ümitsizlik had safhada. Bizim temennimiz alttakilerin de bunu bir an önce anlamaları." dedi.

Akar, İdlib konusunda Ruslarla görüşmelerin devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin oradaki varlığı, sağladığı barış ve huzur ortamından dolayı son dönemde İdlib'e 450 bine yakın Suriyelinin geri döndüğünü aktardı.

- Ege, Akdeniz ve Kıbrıs

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs konusunda değinerek, "(Zürih ve Londra Antlaşması) Bu anlaşmalarda İngiltere, Yunanistan, Türkiye garantör. Orada iki toplum var, iki toplumun egemenliği, varlığı var. Deniz hukuku, uluslararası hukuk var. 1870 kilometre sahili olan bir ülkeyi siz kendi sınırlarınızla kapatmaya kalkarsanız ve her şey benim derseniz o zaman sorun çıkar. Türkiye'nin halkı davasın bilin, benimseyin, inanın." diye konuştu.

Deniz hak ve menfaatlerimizi bugüne kadar koruduklarını ve korumaya devam edeceklerini belirten Akar, Kıbrıs Türkü'nün ve hakkının yok sayılamayacağını vurguladı.

Hiçbir oldu bittiye izin vermeyeceklerini, Türkiye'nin yer almadığı hiçbir kararın da geçerli olmadığını herkesin bilmesini istediklerini belirten Akar, "Bazı ülkeler gücüne ve boyuna bakmadan Doğu Akdeniz'de birtakım rollere soyunuyorlar. Bunlar çıkmaz sokak. Binlence kilometreden gelip burada kimseye kural koydurmayız. Hakkımızı, hukukumuzu yedirmeyiz, yedirtmeyiz. Bu konudaki kararlığımızı herkesin bilmesi lazım. Özellikle üçüncü tarafların objektif olmasını, önyargısız olmasını, tarafsız bakmalarını bekliyoruz." dedi.

Akar, artık Türkiye'nin bu konuda taviz vermeye niyeti olmadığını belirterek, "Yapılacak tek şey var. Yunanistan gelecek, konuşacağız, görüşeceğiz. Diyalog yoluyla, müzakerelerle ortaya makul ve mantıklı hareket tarzıyla çözümler çıkacak ve bunlar kabul edilecek. Bunun dışında bencilce, şımarıkça, 'Hep benim dediğim olacak'. Yok bunu kabul ettiremezsiniz." diye konuştu.Akar, MSÜ'nden Navtex (denizcilere duyuru) konusunda çalışma yapmasını istedi.

- "FETÖ ile mücadele devam ediyor"

FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini belirten Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) FETÖ unsurlarının temizlenmesinin sayısal azalmaya sebep olsa da TSK'nın gücünü arttırdığını kaydetti.Akar, 15 Temmuz öncesine oranla çok daha yüksek tempoda operasyonlar yaptıklarına dikkati çekerken, "15 Temmuz öncesinden çok daha yüksek sayıda ve çapta tatbikatlar yapıyoruz. Gözü olmayanların gözüne sokun. Sayıları, uçakları, gemileri vesaire. Haziran 2016'da 100 pilotumuz vardı. 15 Temmuz sonrasında bu 100 pilotun 80'i gitti. Bir pilot, beş pilotun işini yapıyor. Çok şükür başarılıyız. Şu ana kadar da 20 bin 571 terörist içimizden atıldı." ifadelerini kullandı.

- MSÜ'de 258 kişi eğitim alıyor

Milli Savunmu Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu da konuşmasında, Harp Enstitülerinin yeni düzenleme yapıldıktan sonra günümüze kadar 262 mezun verdiğini söyledi.



Halihazırda 258 kişinin karargah subayı ve komuta kurmay eğitimi dile getiren Afyoncu, bunların içerisinde 24 farklı ülkeden 54 subayın yer aldığını belirtti.Salgında eğitim öğretim faaliyetlerini yüz yüze sürdüren tek üniversite olduklarının altını çizen Afyoncu, "Tabii birçok avanajımızın yanı sıra aynı mekanda yaşamadan dolayı da büyük zorluklarımız var. Bu sene ki eğitim öğretimdeki en büyük düşmanımızın, en büyük aksamaya sebep olacak hadisenin bu salgın hastalık olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarımız da inşallah tedbirleri hiçbir zaman aksatmayıp, devamlı sert önlemler alıyor." diye konuştu.

Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da katıldı.