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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Bakan Akar, Harekat Merkezi'nde gün boyu yapılan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 29, 2020

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