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        Haberler Gündem Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı gazileri kabul etti

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı gazileri kabul etti

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı gazilerle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 21:00 Güncelleme: 08.01.2024 - 21:00
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        Azerbaycanlı gazileri kabul etti
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in Azerbaycanlı gazilerle Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.

        Açıklamada, kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun da hazır bulunduğu bildirildi.

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        #Yaşar Güler
        #Azerbaycanlı gaziler
        #haberler
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