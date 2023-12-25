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        Haberler Gündem Güvenlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi Hakkari'de

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi Hakkari'de

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi Hakkari'de Pençe-Kilit bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı, operasyonlara ilişkin talimat verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 18:38 Güncelleme: 25.12.2023 - 18:38
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        Bakan Güler ve komuta kademesi Hakkari'de
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        Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkâri’ye gitti. Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı’na inen Bakan Yaşar Güler, buradan helikopter ile Hakkâri’deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

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