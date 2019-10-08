Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvvetleri'nden, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın gündemde olduğu bir dönemde "Engel tanımaz aşarız" ve "Ben Türk Komandosuyum!!!" başlığıyla paylaşılan ve komandoların zorlu eğitiminin anlatıldığı video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2019

Bakanlığın Twitter'daki resmi hesabından, komandoların zorlu eğitimlerinden görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı.

"Engel tanımaz aşarız" başlığıyla yapılan paylaşım kısa sürede sosyal paylaşım sitesi kullanıcılarından yoğun beğeni aldı.



Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın söz konusu olduğu dönemde yapılan paylaşımda, komandoların zorlu coğrafyadaki faaliyetlerinin yanı sıra aldıkları ağır eğitimlerden görüntülere yer verildi.



"Allah Türk komandosunu korusun" ifadesiyle sona eren videoya yönelik takipçilerden gelen, "Vur Mehmedim", "Dualarımız sizinle" "Hepimiz Mehmetçiğiz" yorumları dikkati çekti.