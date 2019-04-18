Milli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya iddialarına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Şırnak'ta bir üs bölgesine saldırı olduğuna dair bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak'ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."