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Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütünün bölgeden çıkması yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı web sitesinde "PKK/YPG'lilerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip ediliyor" açıklaması yapıldı

MSB

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

“Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD’li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir. Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn’a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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