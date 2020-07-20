Milli Savunma Üniversitesini kazanan kızı için

AA

Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Caddesi'nde yaşayan Mehmet Ali Keskin, üniversiteyi kazanan kızı Hilal Keskin için farklı bir organizasyon gerçekleştirdi.

Pilav ve ayran ikram edilen davetliler, "kına gecesi"nde müzik eşliğinde eğlendi.

Mehmet Ali Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının sınavda başarılı olup Milli Savunma Üniversitesine yerleşmeye hak kazandığını söyledi.

Kızının küçük yaşlardan bu yana subay olmayı hayal ettiğini dile getiren Keskin, "Her zaman askere gidecek erkeklere kına yakılırdı, biz de bir ilki yaşayarak kızımızın ellerine kına yaktık. Belki de asker kızına kına yakan ilk biz oluyoruz. Bununla da çok büyük gurur duydum." diye konuştu.

Hilal Keskin de çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Keskin, "Vatanıma ve milletime güzel bir asker, bayrağıma düşkün bir insan, bir birey olmak için ailemin gurur duyacağı bu sınavı geçtim. Çok mutluyum." dedi.