U19 Kadın Milli Takımımız, Litvanya'nın ev sahipliği yaptığı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2. Tur müsabakalarındaki ilk maçında Andorra'yı 4-0 yendi.
Mücadelede Millilerimi galibiyete taşıyan golleri 6.dakikada Rojin Polat, 21. ve 60. dakikalarda Mine Yıldız, 90+4.dakikada Tuana Yılmaz atarken mücadelenin sonucu ise 3-0'lık hükmen mağlubiyetimizle tescillendi.
İKİ CEZALI OYUNCU OYNATILDI!
Andorra maçından sonra Litvanya'yı da 1-0 mağlup ederek puanını 6 yapan Milli Takımımızın Andorra galibiyeti, UEFA tarafından 3-0'lık hükmen mağlubiyet olarak tescillendi. Ay-yıldızlılar, Andorra maçında, cezalı olan iki futbolcuyu oynatınca UEFA'dan ceza geldi.
Litvanya galibiyetiyle puanını 3 yapan ay-yıldızlılar, lider olması gerekirken skandal sonrasında üçüncü sıraya geriledi.
U19 Milliler, yarın Moldova ile karşılaşacak. Elemelerde grubu lider bitiren takım A Ligi'ne yükselecek.
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