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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli sporcu Kaan Aykutsun, elendi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli sporcu Kaan Aykutsun, elendi

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Kaan Aykutsun, son 16 turunda Kübalı Arlen Lopez Cardona'ya 5-0 yenilerek, organizasyondan elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 23:08 Güncelleme: 30.07.2024 - 23:08
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        Kaan Aykutsun, olimpiyata veda etti!
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        Milli sporcu Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında son 16 turunda Kübalı Arlen Lopez Cardona'ya 5-0 yenilerek organizasyona veda etti.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan erkekler 80 kilo son 16 tur maçında milli boksör Kaan Aykutsun, son 2 olimpiyatın şampiyonu Kübalı Arlen Lopez Cardona ile mücadele etti.

        İyi mücadele etmesine rağmen rakibine 5-0 yenilen Kaan Aykutsun, organizasyona veda etti.

        Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Kaan'ı teselli etti.

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