Tutya Yılmaz kimdir?

TUTYA YILMAZ KİMDİR?

Tutya Yılmaz 4 haziran 1999 (20 yaşında) yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelmiştir. Çocuk yaşlarda spora olan ilgisi ile biliniyordu. Henüz 4 yaşında iken Jimnastiğe başlamış 16 yaşında Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunlarında Ülkesini temsil etmiştir. 2016 Yaz Olimpiyatlarında Jimnastik dalında ikinci Türk kadın Jimnastikçi olmuştur. Bu başarısına rağmen 17 yıllık spor hayatına veda eden Tutya Yılmaz Sosyal Medyadaki o açıklamayla spora veda ettiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama;

"3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim.

Biraz daha yazarsam ağlayacağım sanırım. Her şey için teşekkürler, hakkınızı helal edin. Profesyonel spor yaşamım bitmiş olsa da spora devam elbette. Farklı projelerle buralarda olmaya devam edeceğim. Sevgiyle, mutlulukla ve sağlıkla kalın Herkese kucak dolusu sevgiler."