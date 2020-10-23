Milli sporcu yıllar sonra kavuştuğu babasını kaybetmenin acısın yaşıyor

AA

Cemil Taş (41),20 Eylül'de Kepez ilçesindeki dört katlı binanın zemin katındaki terastan düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Taş'ın öldüğünü belirledi.Ayşe Taş, babasının ölümünde şüphe olduğunu belirterek savcılığa başvurdu.Milli sporcu Taş, yaptığı açıklamada, iki aylıkken annesi Emine Aku ve babası Cemil Taş'ın boşanması üzerine 10 yaşına kadar kendisiyle anneannesinin ilgilendiğini söyledi.Bir süre de annesinin yanında yaşadığını aktaran Taş, 16 yaşında devlet yurduna yerleştirildiğini dile getirdi.Yönlendirmeyle muay thai sporuna başladığını anlatan Taş, zamanla gösterdiği başarılar sayesinde milli sporcu olduğunu ifade etti.Annesiyle ayrıldığı için yıllardır görüşmediği babasıyla bir yıl önce bir araya geldiğini belirten Taş, "Babama çok kırgındım ama bir araya gelince hasret giderdik. Ölümüyle mutluluğumuza gölge düştü. Babam yaşamayı severdi. Bulunduğu yerden kendiliğinden düşmesini aklımız almıyor. Bu yüzden de konunun detaylı araştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.