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        Milli sporcular, Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü altın 7 madalya kazandı

        Milli sporculardan Abdullah Öztürk, Ebru Acer, Kübra Korkut Avrupa şampiyonu olurken Merve Cansu Demir gümüş; Ali Öztürk, İrem Oluk ve Neslihan Kavas bronz madalya elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 23:30 Güncelleme: 07.09.2023 - 23:30
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        Millilerden 3'ü altın 7 madalya!
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        Sheffield kentinde yapılan organizasyonda milli sporcular mücadele etti.

        Abdullah Öztürk, sınıf 4 kategorisinde Çek Filip Nachazel'i 3-0 yenerek altın madalya kazanırken, Ebru Acer ise tek kadınlar sınıf 11 finalinde Fransız Lea Ferney'i 3-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

        Kübra Korkut da tek kadınlar sınıf 7 kategorisinde Hollandalı Kelly Van Zon'u 3-2 geçerek altın madalya kazandı.

        Abdullah Öztürk, Kübra Korkut ve Ebru Acer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası da elde etti.

        Merve Cansu Demir, tek kadınlar sınıf 10 finalinde Polonyalı Natalia Partyka'ya 3-1 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

        Ali Öztürk, tek erkekler sınıf 5 kategorisinde bronz, İrem Oluk tek erkekler sınıf 4-5 kategorisinde bronz, Neslihan Kavas sınıf 9 kategorisinde bronz madalya aldı.

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