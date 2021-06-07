Milli sporculardan lösemi hastalarına anlamlı destek 0:00 / 0:00

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2020 yılında Anadolu Efes'in Khimki Moskova ile oynadığı Euroleague maçının devre arasında proje destekçisi ve sanatçı Hasan Yalnızoğlu önderliğinde 11 dansçıyla birlikte, farkındalık yaratmak amacıyla başlayan kan kanseriyle mücadele dansı ilk kez gerçekleştirilmiş ve proje hem ülkemizde hem de yurtdışında büyük yankı uyandırmıştı.

Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği’nin öncülüğünde ve Fresenius Medical Care’in koşulsuz desteği ile devam eden “Lösemi ise Bir Çaresi Var” farkındalık projesine, bu sene milli sporcular danslarıyla evlerinden destek verdi.

Proje destekçisi ve sanatçı Hasan Yalnızoğlu önderliğinde, milli basketbolcular Emircan Koşut, Berk Demir, Erkan Yılmaz, Ayşe Cora, Sehernaz Çidal, milli jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı ve milli eskrimci Fatma Zehra Köse yaptıkları dans hareketleriyle lösemi hastalarına umut verdiler. Projede 7 milli sporcunun yanı sıra Lösemi, Lenfoma, Miyelom Derneği üyesi Aslı Koç da yaptığı dansla ‘Lösemi ise Bir Çaresi Var’ dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE 7 MİLLİ SPORCUDAN LÖSEMİ HASTALARINA ANLAMLI DESTEK

Hasan Yalnızoğlu önderliğinde, Def Dance Academy’den Salim Sınar koreograflığında hazırlanan dans gösterisi, bu sene pandemi dolayısıyla online olarak gerçekleşti. Salim Sınar ve Hasan Yalnızoğlu profesyonel sporcularla Zoom üzerinden buluşarak dans gösterisi için eğitimler gerçekleştirdiler. Pandemi sürecinde milli sporcular evlerinden bile olsa yaptıkları kan kanseri mücadele dansıyla lösemi hastalarına destek vererek hep beraber mücadeleye devam mesajını verdi.

Uzun uğraşlar ve emekler sonucunda ortaya çıkan dans gösterisinde, Hasan Yalnızoğlu’yla birlikte Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi BOTAŞ’ın milli basketbolcuları Ayşe Cora ve Sehernaz Çidal, Erkekler Basketbol Süper Ligi ekibi Darüşşafaka’nın milli basketbolcuları Emircan Koşut ve Berk Demir, Erkekler Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji’nin milli oyuncusu Erkan Yılmaz, Türkiye'nin jimnastik branşında Olimpiyat Oyunları'na katılan ilk sporcusu aynı zamanda 2019 yılı Dünya Kupası'nın Mersin etabında altın madalya ve 2020 Avrupa Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda yer hareketlerinde gümüş madalya kazanan milli jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı ve Avrupa şampiyonu unvanına sahip milli eskrimci Fatma Zehra Köse dans ederek önemli bir projeye imza attı.

Projede 7 milli sporcunun yanı sıra Lösemi, Lenfoma, Miyelom Derneği üyesi Aslı Koç da yaptığı dansla ‘Lösemi ise Bir Çaresi Var’ dedi.