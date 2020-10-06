Milli Takım Almanya'ya gitti

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile karşılaşacağı hazırlık maçı için İstanbul Havalimanı genel havacılık terminalinden Köln'e gitti. Milliler, saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Almanya'ya hareket etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir milli futbolcu Köln Stadyumu'nda bugün TSİ 20.30 basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Ay-Yıldızlılar, Almanya ile oynanacak özel maçtan önce stadyumdaki son idmanı TSİ 21.00 yapacak.

Milliler, yarın saat 21.45'te Almanya ile karşı karşıya gelecek.