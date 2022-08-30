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Milli Takım, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda başarıya hasret

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan A Milli Takım, Avrupa şampiyonalarında başarıya hasret kaldı.

Milli Takım, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda başarıya hasret
AA

Avrupa Şampiyonası'nda bugüne dek 24 kez mücadele eden milliler, en iyi derecesini Türkiye'deki 32. organizasyonda elde etti. 2001'deki şampiyonada ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanan A Milli Takım, taraftarlarının büyük desteğiyle finale kadar geldi ancak Yugoslavya'ya yenilerek gümüş madalyayla yetindi.

Milliler, derece elde ettiği bu organizasyonun ardından katıldığı 8 Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olamadı. Yedi şampiyonada ilk 8'e bile giremeyen A Milli Takım, Polonya'da 2009'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 8. sırayı aldı.

2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve dünya ikincisi olarak Litvanya'da 2011'de yapılan Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye, organizasyona ikinci turda veda etti ve 11. sırayı aldı.

A Milli Takım, 2017 yılında Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğindeki son Avrupa Şampiyonası'nda da istediği başarıyı elde edemedi. İkinci turda İspanya'ya elenen milliler, şampiyonayı 14. sırada tamamladı.

İLK KEZ MISIR'DA MÜCADELE ETTİ

Türkiye, 41'incisi düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 1949'da Mısır'da mücadele etti.

Kahire'deki 6. Avrupa Şampiyonası'nda 4. olan milliler, 1959'da ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyonada ise 12. sırada yer alabildi.

Çekoslovakya'da 1981'de yapılan 22. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra üst üste 5 Avrupa Şampiyonası'na katılamayan Türkiye, son 14 Avrupa Şampiyonası'na aralıksız katılma hakkını elde ediyor.

KARNEMİZ

A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası karnesi şöyle:

Yıl Düzenlenen Yer Derece O G M A Y
1949 Kahire 4 6 3 3 247 256
1951 Paris 6 9 6 3 432 357
1955 Budapeşte 11 9 5 4 611 515
1957 Sofya 9 10 8 2 704 556
1959 İstanbul 12 7 3 4 397 426
1961 Belgrad 10 8 3 5 464 475
1963 Wroclaw 15 9 1 8 532 641
1971 Essen 12 7 1 6 476 582
1973 Barselona 8 7 2 5 490 558
1975 Belgrad 9 7 3 4 509 571
1981 Prag 11 8 1 7 533 657
1993 Münih 11 6 2 4 403 465
1995 Atina 13 6 1 5 462 539
1997 Barselona 8 9 3 6 647 699
1999 Paris 8 9 4 5 563 603
2001 İstanbul 2 6 4 2 461 473
2003 İsveç 12 4 2 2 298 296
2005 Sırbistan Karadağ 9 4 1 3 293 322
2007 İspanya 11 6 1 5 388 472
2009 Polonya 8 9 5 4 672 649
2011 Litvanya 11 8 3 5 582 542
2013 Slovenya 17 5 1 4 355 398
2015 Almanya/Letonya/Hırvatistan/Fransa 14 6 3 3 482 535
2017 Türkiye/Finlandiya/İsrail/Romanya 14 6 2 4 444 453

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