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Milli Takım'da en fazla süreyi Medipol Başakşehirli oyuncular aldı

Milli takımın yer aldığı H Grubu'nda oynadığı 10 maçta, turuncu-lacivertli kulübün 4 futbolcusu Mert Günok, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Berkay Özcan, toplam 1807 dakika görev yaptı. Fenerbahçeli futbolcular 1317, Beşiktaşlı futbolcular ise 1095 dakika görev alırken, Galatasaray'dan çağırılan tek isim olan Ömer Bayram ise yalnızca 91 dakika sahada kaldı

Milli Takım

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada bitirerek büyük bir başarıya imza atan A Milli Futbol Takımı'nda, oyuncuları en fazla süre alan kulüp Medipol Başakşehir oldu.

Milli takımın yer aldığı H Grubu'nda oynadığı 10 maçta, turuncu-lacivertli kulübün 4 futbolcusu Mert Günok, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Berkay Özcan, toplam 1807 dakika görev yaptı.

Bu alanda Medipol Başakşehir'i 4'er futbolcusu milli takımın grup eleme maçlarında görev yapan Fenerbahçeli oyuncular 1317 dakika (Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu ve Deniz Türüç) ve Beşiktaşlı futbolcular 1095 dakika (Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve Gökhan Gönül) ile takip etti.

Milli takımın grubunda oynadığı 10 maçta görev yapan tek Galatasaraylı futbolcu ise toplam 91 dakika ile Ömer Bayram oldu.

Avrupa kulüpleri arasında ise kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı bulunduran Fransız ekibi Lille, 1010 dakika ile sıralamada 4. sıranın sahibi oldu.

Oyuncuları A Milli Takımda en fazla süre alan kulüpler sıralamasında, Lille'in ardından ise Avrupa kulüpleri sıralandı. Lille, Fortuna Düsseldorf, Juventus, Milan, Everton, Le Havre, Leicester City, Celta Vigo, Roma ve Schalke 04'ün ardından Trabzonsporlu futbolcular 121 dakikayla sıralamada kendine yer bulabildi.

Takım adıOyuncu SayısıToplam Süre
Medipol Başakşehir41807
Fenerbahçe41317
Beşiktaş41095
Lille21010
Fortuna Düsseldorf2965
Juventus1890
Milan1628
Everton1459
Le Havre1421
Leicester City1314
Celta Vigo1225
Roma2176
Schalke 042175
Trabzonspor3121
Galatasaray191
Real Valladolid190
Antalyaspor190
Demir Grup Sivasspor115
Aytemiz Alanyaspor112

MERİH DEMİRAL ZİRVEDE

A Milli Futbol Takımının eleme grubunda oynadığı maçlarda toplam 34 futbolcu süre aldı.

Bu isimler arasında en fazla süre alan oyuncu ise 890 dakika ile Merih Demiral oldu.

Merih, milli takımın grubunda oynadığı 10 maça da ilk 11'de başladı. İlk 9 maçın tamamında 90 dakikayı tamamlayan Merih, son oynanan Andorra mücadelesinin 80. dakikasında ise yerini Mert Çetin'e bıraktı.

Merih Demiral'ı, ilk 9 maçta kaleyi koruyan ve son maçta yerini Uğurcan Çakır'a bırakan Mert Günok, 810 dakika ile takip etti.

Milli Takımın grubunda oynadığı maçlarda süre alan oyuncuların sıralaması ise şöyle:

Oyuncu adıTakımıSüre
Merih DemiralJuventus890
Mert GünokMedipol Başakşehir810
Mehmet Zeki ÇelikLille728
Hakan ÇalhanoğluMilan628
Burak YılmazBeşiktaş628
Kaan AyhanFortuna Düsseldorf625
Ozan TufanFenerbahçe560
Mahmut TekdemirMedipol Başakşehir540
Cenk TosunEverton459
İrfan Can KahveciMedipol Başakşehir427
Umut MeraşLe Havre421
Dorukhan ToközBeşiktaş371
Hasan Ali KaldırımFenerbahçe360
Kenan KaramanFortuna Düsseldorf340
Çağlar SöyüncüLeicester City314
Yusuf YazıcıLille282
Emre BelözoğluFenerbahçe227
Okay YokuşluCelta Vigo225
Deniz TürüçFenerbahçe170
Cengiz ÜnderRoma166
Ömer BayramGalatasaray91
Enes ÜnalReal Valladolid90
Uğurcan ÇakırTrabzonspor90
Ozan KabakSchalke 0490
Nazım SangareAntalyaspor90
Ahmed KutucuSchalke 0485
Güven YalçınBeşiktaş50
Gökhan GönülBeşiktaş46
Berkay ÖzcanMedipol Başakşehir30
Abdülkadir ÖmürTrabzonspor28
Emre KılınçDemir Grup Sivasspor15
Efecan KaracaAytemiz Alanyaspor12
Mert ÇetinRoma10
Abdülkadir ParmakTrabzonspor3
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