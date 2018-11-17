A Milli Futbol Takımı, İsveç ile Konya'da yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup beşinci hafta maçıyla 565. kez sahaya çıkıyor. İki ülkenin milli takımları 12. kez karşı karşıya geliyor. Milli Takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde. Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Milli Takım'da bu zorlu mücadele öncesinde şok bir sakatlık yaşandı.

Mircea Lucescu'nun ilk 11'de görev verdiği Serdar Aziz, ısınmalar sırasında sakatlık geçirdi. Tecrübeli futbolcunun yerine Kaan Ayhan'ın İsveç karşısında görev yapacağı açıklandı.

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