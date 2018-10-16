Rusya mağlubiyetinin ardından Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu eleştiri oklarının hedefi oldu. İşte Lucescu'nun geleceğiyle ilgili son iddialar...
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KRİTİK TARİH 17 KASIM
Akşam'ın haberine göre; Rusya'ya 2-0 mağlup olarak Uluslar Ligi serüveninde hüsran yaşayan A Milli Takım’da yeniden yapılanmanın şifreleri ortaya çıktı.
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4 Ağustos 2017’de senelik 2.5 milyon euro karşılığında 2+1 yıllık sözleşme yapılan Lucescu ile 17 Kasım’da oynanacak olan İsveç maçından sonra yolların ayrılacağı öğrenildi.
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Rumen hocanın yerine ise boşta olan Aykut Kocaman’ın göreve getirileceği ifade edildi.
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Milli Takımı çalıştırmayı çok isteyen Aykut Kocaman’ın TFF’den gelecek bu teklifi kabul edeceği öğrenildi.
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TFF yetkililerinin önümüzdeki günlerde deneyimli çalıştırıcı ile bir görüşme yapacağı da belirtildi.
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Aykut Kocaman, A Milli Takım’ın başına geçeceği iddiaları ile ilgili “Takımın başında çalışan bir saygın teknik direktör var, başarı bir teknik adam. Bu konu ile ilgili bir şey söylemem ve yorum yapmam doğru değil” ifadelerini kullanmıştı.
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KOLTUK SALLANIYOR
Star'ın haberine göre; Milli Futbol Takımımız’ın, Uluslar Ligi’ndeki son Rusya mağlubiyeti, Teknik Direktör Mircea Lucecscu’nun durumunu zora soktu.
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Rumen Hoca’nın oyuncu seçim tercihleri, sahaya sürdüğü kadro ve oynattığı küt futbolun yanı sıra Rusya’ya ikinci kez yenilmemiz bardağı taşırdı.
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Futbolseverler, sosyal medyadan Lucescu’ya karşı tepkilerini dile getirirken, otoriteler de tecrübeli çalıştırıcının artık Milli Takım’a verecek bir şeyi olmadığı konusunda görüş birliğinde. Futbol Federasyonu yönetiminin de Luce konusunda tepkileri sonun yaklaştığını gösteriyor.
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Şu anda Uluslar Ligi devam ettiğinden TFF’nin Lucescu kararını almak için 17 Kasım’ı beklediği öğrenildi. Milliler İsveç ile yapacakları maçı da kaybederse ve umut verici bir futbol ortaya çıkmazsa, Ay-Yıldızlı ekipte, Lucescu dönemi büyük ihtimalle sona erecek.
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KOCAMAN VE YANAL İDDİASI
A Milli Takım’da 17 Kasım’dan sonra büyük ihtimalle Mircea Lucescu döneminin biteceği belirtilirken, gözler göreve kimin geleceği sorusunun cevabına çevrildi.
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Futbol Federasyonu’nda bazı yöneticilerin şimdiden hoca arayışına başladıkları ve listenin ilk sırasında yer alan ismin ise Fenerbahçe’nin eski teknik patronu Aykut Kocaman olduğu öğrenildi.
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Şu anda boşta olan Kocaman’ın Ay-Yıldızlı takımda görev yapmaya sıcak baktığı ve beklemede olduğu belirtildi.
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Ayrıca Milli Takım için alternatif olarak daha önce de bu görevi yapan Ersun Yanal ismi de konuşuluyor.
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DEMİRÖREN SEÇİMİ BEKLEYECEK
UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya kaybeden Türkiye'nin grubunu lider olarak bitirme şansı kalmadı.
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Sabah'ın haberine göre; A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu eleştiri oklarını üzerine çekerken, Rumen teknik adamın şu an için görevden alınması söz konusu değil. İşte federasyon cephesinde son durum:
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Mircea Lucescu 17 Kasım'daki İsveç maçında kenarda olacak ve ilerleyen periyotta hazırlık sınavlarında tarihi yenilgiler almadığı sürece sezonu tamamlayacak.
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TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Mayıs 2019'daki federasyon seçimine kadar bekleyecek. Yeni seçilecek federasyon yönetimi, tazminatı 2.5 milyon Euro olan Lucescu'nun geleceğine karar verecek.
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Milli Takım'ı gençleştiren ancak sonuçları değiştiremeyen Lucescu ile Mayıs ayında yolların ayrılması kuvvetli ihtimal.
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TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 73 yaşındaki çalıştırıcıyı gönderirse 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için yerli bir teknik adamla anlaşacak.
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Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki durumu bu süreçte belirleyici olacak. Şayet, Şenol Güneş siyah-beyazlı kulüp ile yollarını ayırırsa Lucescu'nun halefi için en ciddi aday olarak gösteriliyor.
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