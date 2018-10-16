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Aykut Kocaman, A Milli Takım’ın başına geçeceği iddiaları ile ilgili “Takımın başında çalışan bir saygın teknik direktör var, başarı bir teknik adam. Bu konu ile ilgili bir şey söylemem ve yorum yapmam doğru değil” ifadelerini kullanmıştı.