A Milli Futbol Takımımız, Cebelitarık ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 9. maçına çıkıyor. Son 2 hafta kala 3. sırada bulunan millilerimiz, zoru başarmak istiyor. Peki milli takımımız gruptan nasıl çıkar?



RAKİPLER KAZANDI

Millilerin belalısı Letonya deplasmanından son saniyelerde gelen golle 2-1 galip ayrıldığı haftada Hollanda, Cebelitarık karşısında 6-0'lık rahat bir galibiyet alırken, 2. sıra için kapıştığımız Norveç evinde Karadağ'ı 2-0 ile geçti.

GRUP İKİNCİLERİ PLAY-OFF OYNAYACAK

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.

GRUPTA PUAN DURUMU



19 puan, Hollanda (+23 Averaj)

17 puan, Norveç (+9 Averaj)

15 puan, Türkiye (+4 Averaj)

11 puan, Karadağ

5 puan, Letonya

0 puan, Cebelitarık

MİLLİ TAKIM GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Milliler, kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 2 maçtan çıkaracağımız 6 puanla elemeleri 21 puanda tamamlayacağız. Hollanda da aynı performansı devam ettirip kalan 2 maçını kazanması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Onlar için son haftadaki Norveç mücadelesi prestij karşılaşmasına da dönebilir.

HOLLANDA MAÇI KRİTİK

Norveç, kasım ayında Letonya'yı yendiği takdirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa biz veda edeceğiz. Kaybederlerse play-off yolumuz açılacak. Hollanda'da berabere kalırlarsa, Ay- Yıldızlılar gibi 21 puanda elemeleri bitirme senaryosu gerçekleşebilir.

İŞ AVERAJA KALACAK

Norveç'in son hafta Hollanda ile berabere kalması, bizim iki maçı kazanmamız halinde iş averaja kalacak. Ancak şu anda averaj olarak Norveç, bizden daha iyi durumda bulunuyor.

FARKLI SKOR GEREKLİ

Son iki maçta kazanırken aynı zamanda fark da yapmamız gerekecek. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre de şekillenecek.

HOLLANDA İÇİN ÜÇÜNCÜLÜK İHTİMALİ

Hollanda kalan 2 maçından 1 puan çıkarırsa, grupta işler değişebilir. Norveç'in Hollanda'yı yenerek 4 puan alması, A Millilerin de 2'de 2 yapması durumunda Hollanda grubu 3. sırada tamamlayabilir.

A MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI: Cebelitarık, Karadağ (D)

HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI: Karadağ (D), Norveç

NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI: Letonya, Hollanda (D)

KARADAĞ'IN KALAN MAÇLARI: Hollanda, Türkiye