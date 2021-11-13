2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu merakla araştırılıyor. Milli takımımızın Cebelitarık'ı 6-0 yenmesinin ardından grubun görünümünü derledik...
2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU PUAN DURUMU
1- Hollanda 19
2 - Türkiye 18
3- Norveç 18
4 - Karadağ 11
5 - Letonya 5
6 - Cebelitarık 0
2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU BU AKŞAMKİ MAÇLAR
Türkiye-Cebelitarık maçı 6-0 Türkiye'nin galibiyeti ile biterken, Norveç-Letonya maçı 0-0 sona erdi. Karadağ-Hollanda maçı ise bu akşam 22:45'de başlayacak.
2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU KALAN MAÇLAR (16 KASIM)
Hollanda-Norveç
Karadağ-Türkiye
Cebelitarık- Letonya
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